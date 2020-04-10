Правительство Беларуси решило дополнительно «раскулачить» 40 предприятий

Правительство Беларуси решило дополнительно «раскулачить» 40 предприятий15
- 10.04.2020, 11:37
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Часть своих доходов они должны перечислять в фонд национального развития.
Белорусское правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в бюджетный Фонд национального развития, передает «Белсат».
Согласно постановлению Совета Министров от 8 апреля №209, в перечень вошли 40 организаций.
Например, Гродненская табачная фабрика «Неман» должна перечислить Br 30,05 млн, «Беларуськалий» – Br 9,08 млн, Белаэронавигация – Br 3,93 млн, Минский завод игристых вин – Br 2,15 млн, Белорусская универсальная товарная биржа – Br 1,69 млн.
Часть своих доходов они должны перечислять в фонд национального развития ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь 2020 года.
Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован указом от 28 декабря 2005 года №637 для реализации наиболее важных экономических и социальных проектов.