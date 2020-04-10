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Правительство Беларуси решило дополнительно «раскулачить» 40 предприятий

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  • 10.04.2020, 11:37
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Правительство Беларуси решило дополнительно «раскулачить» 40 предприятий

Часть своих доходов они должны перечислять в фонд национального развития.

Белорусское правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в бюджетный Фонд национального развития, передает «Белсат».

Согласно постановлению Совета Министров от 8 апреля №209, в перечень вошли 40 организаций.

Например, Гродненская табачная фабрика «Неман» должна перечислить Br 30,05 млн, «Беларуськалий» – Br 9,08 млн, Белаэронавигация – Br 3,93 млн, Минский завод игристых вин – Br 2,15 млн, Белорусская универсальная товарная биржа – Br 1,69 млн.

Часть своих доходов они должны перечислять в фонд национального развития ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь 2020 года.

Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован указом от 28 декабря 2005 года №637 для реализации наиболее важных экономических и социальных проектов.


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