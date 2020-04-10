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В роддоме Минска находятся три беременные с подтвержденным коронавирусом

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  • 10.04.2020, 11:41
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В роддоме Минска находятся три беременные с подтвержденным коронавирусом

Они находятся на лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией легкой и средней степеней тяжести.

В роддоме 3-й Городской клинической больницы в столице находятся на лечении три беременные с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— В роддоме 3-й ГКБ находятся на лечении три беременные женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией легкой и средней степеней тяжести, — рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова. — Специалисты работают с ними и с их контактами 1-го и 2-го уровней. На днях таких пациенток начнет принимать и роддом 6-й ГКБ. Для этой категории подготовлены палаты с абсолютной изоляцией, а медики обеспечены необходимыми средствами защиты.

Остальные роддома Минска работают в штатном режиме, хотя к ним перенаправят больше обычных пациенток.


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