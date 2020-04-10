Лунинецкий район стал эпицентром заражения коронавирусом 10 10.04.2020, 12:14

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В больницах Лунинца нет свободных мест, и власти уже не могут это скрывать.

Власти Брестской области заявили, что большинство заболевших коронавирусом в регионе приходится на Лунинецкий район. Численность больных, о которых сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, намного превышает официальные данные Министерства здравоохранения, сообщает «Белсат». Но даже это количество, по мнению общественных активистов и независимых блогеров, намного меньше реальных данных по заболевшим коронавирусом.

Первым известным случаем коронавирусной инфекции в Лунинецком районе, который не смогли скрыть власти, была директор местного «Евроопта».

Она стала первой пациенткой в районе с официально подтвержденным диагнозом коронавирус. Однако тест ей сделали в Минске, куда она сама добиралась с температурой 39,8 после неудачной попытки госпитализации в Лунинце (из-за нехватки мест в больнице). Накануне, когда температура была ниже, больничный ей закрыли и отправили на работу.

У мужа больной, состояние которого намного тяжелее, также взяли мазок на коронавирус, который был отправлен на исследование в Брест, откуда пришел отрицательный результат.