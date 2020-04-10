В Южной Корее зафиксировали около сотни повторных заражений коронавирусом 1 10.04.2020, 15:05

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Фото: AFP

У пациентов вирус мог сохраняться в «спящем» состоянии, а позднее активизировался.

В Южной Корее 91 житель повторно заразился коронавирусом после лечения. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корейское информагентство «Йонхап».

По данным агентства, жители были на карантине после выздоровления, затем врачи проверяли их повторно на наличие в организме вируса. Анализы оказались положительными.

Отмечается, что из легких этих граждан исследователи взяли клетки, чтобы провести более точные анализы. Ученые хотят выяснить, может ли организм повторно зараженного человека вырабатывать антитела против коронавируса. Кроме того, эксперты планируют установить, могут ли передавать инфекцию другим людям те, у кого обнаружены подобные антитела.

В южнокорейском информагентстве пояснили, что коронавирус, которым изначально заразились жители, активизировался повторно, так как врачи провели повторные анализы почти сразу после окончания карантина. При этом эксперты заявили, что в организме человека инфекция может находиться в латентном состоянии на протяжении некоторого времени.

По состоянию на 10 апреля, в Южной Корее зарегистрировали 10 450 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровевших — больше семи тысяч.