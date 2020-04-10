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У отца Андрея Курейчика выявили коронавирус

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  • 10.04.2020, 16:19
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У отца Андрея Курейчика выявили коронавирус

Его отец отдыхал в санатории МВД.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у отца драматурга Андрея Курейчика.

"У папы тест на ковид дал положительный результат (Перевели в 4-ую больницу", — написал драматург в своем аккаунте в Фейсбуке.

По словам Курейчика, его отец отдыхал в санатории МВД "Белая Русь" и видел, как госпитализируют больного коронавирусом посетителя. По словам отца, в этом санатории все гости едят вместе за большими столами, и так могла передаться инфекция.

Кстати, сам санаторий продолжает работу. На его сайте нет объявления о каких-либо происшествиях.


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