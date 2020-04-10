закрыть
10 апреля 2020, пятница, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минздрав Беларуси подтвердил смерть врачей от коронавируса

16
  • 10.04.2020, 16:46
  • 5,754
Минздрав Беларуси подтвердил смерть врачей от коронавируса

При этом замминистра здравоохранения отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть и врачи, передает interfax.by.

"Медицинские работники (которые умерли – прим.) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией... Есть", - сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга.

При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что считает это корректным с точки зрения биоэтики. "Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача - обеспечить их средствами защиты", - подчеркнула Богдан.

По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев