Минздрав Беларуси подтвердил смерть врачей от коронавируса 16 10.04.2020, 16:46

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При этом замминистра здравоохранения отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан подтвердила, что среди скончавшихся от коронавируса в республике есть и врачи, передает interfax.by.

"Медицинские работники (которые умерли – прим.) есть и в Витебске, и в Минске, действительно, зараженные коронавирусной инфекцией... Есть", - сказала Богдан в ходе онлайн-брифинга.

При этом замминистра отказалась уточнить количество умерших от коронавируса врачей. Она пояснила, что считает это корректным с точки зрения биоэтики. "Медработники, безусловно, находятся в группе риска, и поэтому основная задача - обеспечить их средствами защиты", - подчеркнула Богдан.

По ее словам, многие врачи и она сама минимизировали контакты с родными и близкими, чтобы предупредить распространение инфекции.