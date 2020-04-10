Саакашвили: Незадолго до поездки в Смоленск президент Качиньский позвонил мне и настаивал, чтобы я летел с ним 10.04.2020, 17:22

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии считает, что авария самолета была местью президента Путина.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили рассказал в Facebook, что должен был находиться на борту самолета Ту-154 бывшего президента Польши Леха Качиньского, который разбился в 2010 году, передает gordonua.com.

"Незадолго до поездки в Смоленск президент Качиньский позвонил мне и настаивал, чтобы я летел с ним, поскольку среди офицеров, погибших в Катыни, было несколько грузинских офицеров польских вооруженных сил. Я ответил, что русские никогда бы меня не пустили. Через два дня я узнал о трагической судьбе моего друга, его жены и польской делегации", – написал он.

По словам Саакашвили, это был один из самых сложных моментов в его жизни.

"Лех Качиньский – национальный герой Грузии. В 2008 году он пошел на личный риск и помог спасти нашу столицу от захвата Россией. По сей день я верю, что то, что произошло в 2010 году в Смоленске, было расплатой [президента России Владимира] Путина за Тбилиси в 2008 году. Мы будем благодарны вечно", – добавил он.

Самолет Ту-154, в котором находились Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов.