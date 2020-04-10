Трамп призвал Конгресс утвердить выделение $250 миллиардов для помощи малому бизнесу 1 10.04.2020, 18:06

Утверждение финансирования затормозилось из-за разногласий между демократами и республиканцами.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Конгресс должен без промедления и без внесения каких-либо дополнений одобрить меру по оказанию новой помощи малому бизнесу в размере 250 миллиардов долларов, передает «Голос Америки».

Из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами, конгрессмены не могут прийти к соглашению и выделить дополнительное финансирование для оказания помощи малому бизнесу.

Democrats are blocking a 251 Billion Dollar funding boost for Small Businesses which will help them keep their employees. It should be for only that reason, with no additions. We should have a big Infrastructure Phase Four with Payroll Tax Cuts & more. Big Economic Bounceback! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

«Демократы блокируют увеличение финансирования малого бизнеса на 251 млрд долларов, что поможет [малым предпринимателям] сохранить своих сотрудников. Это должно быть сделано только по этой причине, без внесения каких-либо дополнений. Мы планируем большую четвертую фазу оказания помощи, с [финансированием] инфраструктуры, сокращением налогов на заработную плату и другими мерами. Большая реабилитация экономики!» - написал американский президент в своем Твиттере.