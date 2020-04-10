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Как работают аппараты ИВЛ и почему они критичны во время пандемии COVID-19

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  • 10.04.2020, 18:54
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Как работают аппараты ИВЛ и почему они критичны во время пандемии COVID-19
иллюстрационное Фото

Нехватка жизненно важной медицинской техники – это очередная причина, по которой карантин так важен.

Из-за большого количества тяжелобольных COVID-19 итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает «Настоящее время».

В это же время состоятельные россияне скупают машины для установки прямо в своих домах, для чего месяцами стоят в очереди. Почему аппараты ИВЛ стали одним из наиболее востребованных товаров во время пандемии?

По данным ВОЗ, у 80% заразившихся коронавирусом наблюдаются легкие симптомы, у 14% развиваются тяжелые. Состояние 6% больных – критическое.

В некоторых случаях COVID-19 поражает нижние дыхательные пути, в частности альвеолы. Это крошечные пузырьки воздуха в легких, через которые в кровь поступает кислород. При болезни эти пузырьки заполняются жидкостью, и кислород, необходимый органам для нормального функционирования, не может к ним попасть.

Здесь в работу и вступает аппарат искусственной вентиляции. Он не лечит больного, а просто исполняет функцию легких, давая человеку время справиться с болезнью и восстановиться, прежде чем он сможет снова дышать самостоятельно.

Пациентам с менее тяжелыми симптомами надевают кислородные маски для лица или носа и даже шлемы, которые проталкивают воздух в легкие.

Более тяжелых пациентов нужно подключать к аппаратам ИВЛ. При помощи "вентилятора" они проталкивают воздух с необходимым количеством кислорода в легкие больного. У аппарата также есть увлажнитель, который добавляет или убирает тепло и влагу из воздуха, чтобы он соответствовал состоянию тела человека. Для работы с аппаратом необходим квалифицированный персонал. Чтобы подключить пациента к машине, ему в горло через голосовые связки вставляется дыхательная трубка. Больному также дают медикаменты для расслабления дыхательных мышц, а иногда пациента приходится даже парализовывать.

В обычное время к аппаратам ИВЛ подключают пациентов с травмами головного мозга или инсультами, например во время операций или если больные находятся в коме. Нельзя забывать, что и во время пандемии коронавируса аппараты ИВЛ все еще нужны и другим пациентам.

Поэтому неудивительно, что власти по всему миру опасаются нехватки "вентиляторов". Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране к использованию готовы 40 тысяч аппаратов, еще 500 уже заказаны. Власти Великобритании заявили, что в стране всего чуть более 8 тысяч аппаратов, а на пике болезни их может понадобиться 30 тысяч. В США подсчитали, что в тот или иной момент 960 тысячам пациентов может понадобиться вентиляция легких, а аппаратов в стране сейчас около 200 тысяч.

В теории один аппарат ИВЛ может поддержать двух или четырех пациентов. В ютубе даже есть инструкции того, как это делать. Но некоторые медики утверждают, что настроить один "вентилятор" под двоих пациентов сложно, а иногда и опасно.

Чтобы предотвратить нехватку аппаратов ИВЛ, их сейчас изготавливают, например, автопроизводители. Британские ученые пытаются научиться распечатывать части "вентилятора" на 3D-принтере. На хакатоне в Германии придумали, как собрать ИВЛ из подручных средств, деталей, напечатанных на 3D-принтере, и компьютерных программ в открытом доступе.

Эти усилия очень важны – мы не можем предсказать точно, сколько людей заболеют коронавирусной инфекцией и скольким из них понадобится аппарат вентиляции легких. Нехватка жизненно важной медицинской техники – это очередная причина, по которой соблюдать социальную дистанцию так важно. Не болея и не заражая других, мы хоть немного, но разгружаем медицинскую систему и даем врачам возможность должным образом вылечить тех, кто без профессиональной помощи может не выжить.


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