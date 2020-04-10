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Студент БГУИР с коронавирусом: Скорая за мной еще не приезжала, в больнице нет мест

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  • 10.04.2020, 20:44
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Студент БГУИР с коронавирусом: Скорая за мной еще не приезжала, в больнице нет мест
фото с сайта: bsuir.by

Еще одно общежитие в Минске закрылось на карантин.

Четвертое общежитие БГУИР, которое входит в комплекс Студенческой деревни, закрыто на самоизоляцию: у одного из учащихся обнаружили коронавирус, пишет «Онлайнер». Тест сделали несколько дней назад в студенческой поликлинике после того, как парень почувствовал недомогание. Как и вчера в БНТУ, версии по поводу госпитализации студентов у администрации вуза и самого студента расходятся: инфицированный парень говорит, что уже не первый час ждет скорой у себя в блоке, поскольку в больнице мест нет, а администрация уверяет, что он уже госпитализирован. Последние три недели студент не ходил на занятия, учился удаленно — с некоторых пор в БГУИР такая возможность предусмотрена для всех ребят, и больничный не обязателен. Вместе с парнем в комнате проживала еще пара студентов. Что будет с ними — пока непонятно.

фото с сайта: onliner.by

— Сегодня у студента, проживающего в четвертом общежитии БГУИР, обнаружен коронавирус, — рассказал проректор по воспитательной работе БГУИР Дмитрий Кузнецов. — Позавчера студент почувствовал легкое недомогание, посетил поликлинику и ему предложили сделать тест на COVID-19. Высокой температуры у него не было, пневмонии тоже, но были симптомы, которые, по всей видимости, вызвали у медиков подозрение. Сегодня ему сообщили о положительном результате. Парень больше трех недель не ходил на занятия, поскольку находился на удаленном обучении. В нашем университете есть возможность удаленно проходить учебный процесс, и ей могут воспользоваться студенты не только с недомоганием, но и совершенно здоровые, по желанию. Несколько часов назад я общался с ним, температуры у него нет, чувствует себя нормально. Парень не знает, от кого мог заразиться коронавирусом. Сам он проживает в комнате с двумя ребятами, они не госпитализированы, как и соседи по блоку. Эти четверо студентов будут находиться на карантине, питание будет поставляться им в блок, врачи тоже будут наблюдать их в блоке.

Журналисты вышли на связь со студентом, у которого подтвердился COVID-19.

— Сейчас чувствую себя хорошо, скорая за мной еще не приезжала, — рассказал парень. — Пока что в больнице нет мест. Во вторник я обратился к врачу: перестал чувствовать обоняние и частично потерял вкус еды. Мне сделали мазок и сегодня в 15:00 позвонили из санстанции, сказали, что положительный тест на COVID-19. Спросили, с кем я контактировал последнее время, изолировали мой блок в общежитии и сказали ожидать скорую. Сколько ждать, не уточнили. Также позвонили моим соседям, так как они контакты первого порядка, им сказали вернуться в комнату в общежитии и не выходить, — сообщает Алексей.

Третьекурсник говорит, что все это время ходил без маски, но университет не посещал, поскольку факультет перевели на дистанционное обучение.

Сама же «четверка» с сегодняшнего дня уходит на двухнедельную самоизоляцию. Студенты смогут покидать корпус только для того, чтобы выйти в магазин на 20 минут. Информацию об этом подтвердили в ректорате БГУИР.

— Сейчас мы действуем в соответствии с постановлением правительства №208, которое определяет порядок самоизоляции учебных заведений в такой ситуации. Двери общежития будут закрыты, студентов будут отпускать в ближайший магазин или аптеку. Покидать общежитие они будут в масках и перчатках. В общежитии будет организовано питание. По коридорам движение будет ограничено. Однако в каждом блоке есть санузел и мини-кухня, поэтому постоянной необходимости в этом не будет. В общежитие будет дополнительно поставляться питьевая вода и ланч-боксы, — рассказал проректор.

Вчера вечером похожая ситуация случилась в «шестерке» БНТУ — там девушка, которая целый месяц чувствовала недомогание, получила положительный тест на COVID-19. Сейчас она госпитализирована, а общежитие находится на самоизоляции. Известно, что вчера вечером в «шестерку» приезжала скорая еще к нескольким учащимся.


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