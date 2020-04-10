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Количество жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

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  • 10.04.2020, 21:03
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Количество жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
иллюстрационное Фото: epa

Почти пятая часть погибших приходится на Италию.

Вечером 10 апреля количество жертв пандемии коронавирусной инфекции превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в режиме онлайн следит за распространением болезни, пишет gordonua.com.

По состоянию на 20.30 10 апреля в мире зарегистрировано 100 376 связанных с COVID-19 смертей.

Почти 75% погибших приходится на девять стран:

Италия (18 849);

США (17 836);

Испания (15 970);

Франция (12 228);

Великобритания (8973);

Иран (4232);

Китай (3340);

Бельгия (3019).

В оставшихся странах мира (хотя бы один случай коронавируса подтвержден в 184 независимых государствах и зависимых территориях) погибли 15 829 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. В европейских государствах в последние дни наблюдается тенденция к снижению новых случаев заражения и количества смертей, тогда как в США эпидемия приближается к пику.


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