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Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины

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  • 10.04.2020, 21:11
  • 3,510
Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины
Иллюстрационное фото

На снимках виден масштаб стихии.

Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины. Снимки были сделаны на днях, на них виден масштаб стихии. Спасатели борются с пожарами с 4 апреля, передает «Еврорадио».

Распространению огня способствует сухая погода. Украинские СМИ сообщают, что в пятницу воздух, загрязнённый пожарами в Чернобыльской зоне, попал в Киев. Однако концентрация радиоактивного цезия-137 в нём ниже нормы в сто раз.

Фото: earthobservatory.nasa.gov


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