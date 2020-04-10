Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины2
- 10.04.2020, 21:11
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На снимках виден масштаб стихии.
Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины. Снимки были сделаны на днях, на них виден масштаб стихии. Спасатели борются с пожарами с 4 апреля, передает «Еврорадио».
Распространению огня способствует сухая погода. Украинские СМИ сообщают, что в пятницу воздух, загрязнённый пожарами в Чернобыльской зоне, попал в Киев. Однако концентрация радиоактивного цезия-137 в нём ниже нормы в сто раз.
Мозырские пограничники с сотрудниками МЧС и лесничества ликвидировали пожары в приграничьеhttps://t.co/srKc2sspcP pic.twitter.com/c9OKjcDm0V— Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) April 9, 2020