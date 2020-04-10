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Журналист - замминистру здравоохранения: Почему вы скрываете количество зараженных врачей?

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  • 10.04.2020, 21:28
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Журналист - замминистру здравоохранения: Почему вы скрываете количество зараженных врачей?

Елена Богдан заявила, что «не считала» заболевших и умерших от коронавируса медиков.

Сегодня в Минске прошел брифинг заместителей министра здравоохранения Караника. Телеграмм-канал «Баста» приводит несколько фрагментов. Первый из них – это ответ Елены Богдан, заместительницы министра здравоохранения на вопрос о количестве зараженных и умерших от коронавируса врачей.

Журналист: На этой неделе сообщалось о 38 заражениях медиков Витебской области. Я настаиваю на этом вопросе, потому что если мы не сообщаем данные, люди начинают домыслы…

Богдан: Вы знаете, я не читала сегодня данные.

Журналист: Но есть два медика, которые умерли. В Витебске 47-летняя медсестра, фельдшер в Борисове, которому было 50 лет. Это люди совершенно не пожилые, поэтому все интересуются. Есть информация, что в 10 больнице тоже заражены медики.

Богдан: Вы знаете, уважаемые коллеги, во всех странах мира, где пациентам оказывалась помощь с коронaвирусной инфекцией были заражёны медицинские работники.

Журналист: Но нигде не скрывается их количество. Почему вы скрываете?

Богдан: Вы знаете, мы тоже не скрываем их количество. Я их… Я вам честно говорю, я их не считала, я уточню, я не считала, ни региональную статистику…

Журналист: Я к вам обращалась на прошлой неделе.

Богдан: Я вам могу сказать… Хорошо, посчитаем. Я вам должна сказать, что медработники есть и в Витебске, и в Минске. Действительно, заражённые коронавирусной инфекцией. Это действительно есть.

Журналист: А среди умерших?

Богдан: Есть.

После завершения официальной части брифинга Елена Богдан вышла пообщаться с журналистами официальных СМИ и ответила им еще на ряд вопросов. Цитата о том, как стоит вести себя белорусам во время Пасхи и Радуницы приведена ниже:

"Мы оговорили вопросы допуска… Ммм… Мы оговорили вопросы допуска… Я прошу прощения, сейчас подумаю как сформулировать… Вы потом состыкуете, хорошо? Значит, священники обратятся к своим прихожанам, для того, чтобы люди имеющие хронические заболевания, имеющие признаки инфекции, не посещали храмы, и тоже ограничились тем, что кто-то из родственников… Как это сказать? Слушайте, не то! Как это красиво сказать? Торжественных моментов... Кроме того... Хватит, всё..."

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