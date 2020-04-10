закрыть
10 апреля 2020, пятница, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минчанин с коронавирусом: Тестов на COVID-19 катастрофически мало

  • 10.04.2020, 22:57
Минчанин с коронавирусом: Тестов на COVID-19 катастрофически мало

Что говорят врачи об эпидемии в Беларуси.

Минчанин Дмитрий, у которого подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в 6-й больнице, пишет телеграмм-канал «Баста». Он ответил на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, рассказал об условиях лечения и о том, что говорят врачи об эпидемии.

"Миссия ВОЗ приезжала в 4-ю больницу, это там где я раньше лежал. Та больница - показательная. Приехали бы они сюда, я бы им показал как мы все - 50 человек – ходим в один туалет без замка", - рассказал Дмитрий.

По его словам, если нет пневмонии, или контакта первого или второго уровня тест на коронавирус у пациента точно не возьмут. Их "катастрофически мало".

"Насколько все серьёзно, я не знаю, единственное, что мне говорили врачи, когда звонили из санстанции, когда я был контактом первого уровня: вы не представляете какая глобальная проблема в нашей стране!" - рассказывает Дмитрий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев