Минчанин с коронавирусом: Тестов на COVID-19 катастрофически мало 10.04.2020, 22:57

Что говорят врачи об эпидемии в Беларуси.

Минчанин Дмитрий, у которого подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в 6-й больнице, пишет телеграмм-канал «Баста». Он ответил на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, рассказал об условиях лечения и о том, что говорят врачи об эпидемии.

"Миссия ВОЗ приезжала в 4-ю больницу, это там где я раньше лежал. Та больница - показательная. Приехали бы они сюда, я бы им показал как мы все - 50 человек – ходим в один туалет без замка", - рассказал Дмитрий.

По его словам, если нет пневмонии, или контакта первого или второго уровня тест на коронавирус у пациента точно не возьмут. Их "катастрофически мало".

"Насколько все серьёзно, я не знаю, единственное, что мне говорили врачи, когда звонили из санстанции, когда я был контактом первого уровня: вы не представляете какая глобальная проблема в нашей стране!" - рассказывает Дмитрий.

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