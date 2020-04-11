Леонид Судаленко: Виновных в жертвах во время эпидемии в Беларуси можно привлечь по трем уголовным статьям 11.04.2020, 8:03

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Леонид Судаленко

Перспектива у таких исков есть.

Сын умершей от коронавируса жительницы Полоцка Александр Матвеев потребовал возбудить уголовное дело против Лукашенко. Проживающий во Франции белорус подал заявление в Полоцкий РУВД, в котором указал на личную вину диктатора, не предпринявшего необходимых мер для защиты населения во время эпидемии COVID-19.

Сайт Charter97.org попросил юриста, правового инспектора независимого профсоюза РЭП Леонида Судаленко прокомментировать эту ситуацию.

- У вас есть большой опыт ведения дел, начатых белорусами против властей. Как вы оцениваете инициативу сына умершей полочанки?

- Любой гражданин вправе подавать заявления о привлечении у уголовной ответсвенности каждого, кто нарушил закон, в том числе и Лукашенко.

Что касается этого конкретного случая, то при нынешней власти практически невозможно будет добиться возбуждения уголовного дела именно в Беларуси. На практике не только простой следователь, но даже и главный следователь страны вряд ли найдет полный состав и событие уголовного преступления и возбудит уголовное дело по такому заявлению.

А во-вторых, даже если представить, что дело будет возбуждено, то возникает вопрос: где и кто это дело будет рассматривать и выносить по нему решение? Даже если это будет Верховный суд Беларуси, я сомневаюсь, что он вынесет приговор. Как вы себе представляете суд над тем, кто назначает судей высшей инстанции?

Все мы пониманием, по политическим делам в Беларуси сегодня нет ни суда, ни следствия…

- Александр Матвеев давно живет во Франции, где создан правовой прецедент: люди подавали иски против властей за преднамеренное заражение коронавирусом во время муниципальных выборов. Могут ли белорусы (спортсмены, работники школ и др.) последовать этому примеру и подать иски против властей по факту преднамеренного заражения коронавирусом?

- Вообще, перспектива таких исков, конечно же, есть. Особенно в тех случаях, когда человек инфицирован в санатории, или, скажем, в больничной палате.

Одно дело, когда гражданин Беларуси путешествовал в Китай или в Италию, и совсем другое, когда получил опасную инфекцию здесь, на рабочем месте. Если факт преднамеренного заражения будет установлен, я готов и сегодня браться за такие дела и идти в суд.

- Раз в Беларуси нет независимого суда, можно ли подать заявление против белорусских властей и лично Лукашенко в международные инстанции?

- Граждане Беларуси лишены права на обращение против своей страны в Европейский Суд по правам человека с офисом в Страсбурге (Франция). В этом плане власти пока не спешат идти по цивилизованному пути. Единственным доступным механизмом для наших граждан является система защиты прав человека под эгидой ООН, чем белорусы активно и пользуются. Вот при подаче жалобы, скажем, в Комитет ОНН по правам человека с офисом в Женеве (Швейцария) ссылка на прецеденты является актуальной. В том числе и на французский прецедент, когда граждане обвиняют власти в преднамеренном заражении COVID-19 в ходе проведения муниципальных выборов во время эпидемии.

Я лично вижу перспективу в рассмотрении такого дела, в том числе и против белорусских властей, в Комитете ОНН по правам человека. Если человек обращается в суд, а ему отказывают в возбуждении дела по причине не подведомственности, то следущий шаг - это обращение в Комитет ОНН в Женеве.

- По каким статьям уголовного кодекса Беларуси можно привлечь власти и Лукашенко лично за преднамеренное заражение граждан коронавирусом?

- Во времена эпидемии против государственных чиновников, в том числе и Лукашенко, могут быть применены уголовные санкции по конкретным трем статьям Уголовного кодекса. Это статьи за за непринятие мер по спасанию людей, за несообщение информации об опасности для жизни людей, а также за бездействие.

Статья 307 Уголовного кодекса Беларуси устанавливает ответственность за непринятие мер по спасанию людей при угрозе или в условиях стихийного бедствия, катастрофы, аварии, а также и в иных случаях. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (или без лишения).

К «иным случаям», когда жизни и здоровью людей угрожает опасность, Уголовный кодекс относит и биолого-социальные чрезвычайные ситуации (эпидемии).

Статья 308 Уголовного кодекса Беларуси устанавливает ответственность для должностных лиц за несообщение информации об опасности для жизни людей. И эта статья уже предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (или без лишения).

Статья 425 Уголовного кодекса Беларуси устанавливает ответственность за бездействия должностных лиц.

Если неисполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло тяжкие последствия или оно было допущено чиновником, занимающим ответственное положение, то эта статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.