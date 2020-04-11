«Для кремирования умерших с коронавирусом в Минске включили отдельную печь» 11.04.2020, 8:16

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В крематории рассказали об особых правилах погребения.

По состоянию на 10 апреля Минздрав Беларуси официально признал только 19 смертей, причиной которых стали заболевания, отягощенные коронавирусом. Независимые эксперты уверены, что эти цифры сильно занижены и жертв COVID-19 на самом деле больше.

О том, как проходят похороны жертв пандемии, появилось много слухов. Одни говорят, что устраивать похороны людей с COVID-19 сейчас запрещено, другие рассказывают про закрытые гробы, тела в специальных масках и особые правила погребения… Есть и те, кто отказывается провожать человека в последний путь, потому что боится заразиться.

Журналисты kp.by поговорили со специалистами и ответили на вопросы, которые сейчас тревожат многих.

«От умершего с COVID-19 можно заразиться»

- Можно ли заразиться от умершего с коронавирусом? - этот вопрос журналисты задали заместителю главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святославу Вельгину.

- COVID-19 - острая респираторная вирусная инфекция. Она передается воздушно-капельным путем. Тело человека, в свидетельстве о смерти которого указан COVID-19, представляет опасность.

- Жуткий вопрос, но задам для уточнения. Мертвый человек не кашляет, не чихает… Тогда как он может заразить?

- Во время прощания умерших часто касаются, обнимают на прощание, целуют. При таком контакте от покойного можно заразиться. На расстоянии мертвый человек с коронавирусом не опасен. Если все же вы прикасаетесь к умершему с COVID-19, после этого обязательно тщательно вымойте руки.

С вопросом о том, хоронят ли мертвых с коронавирусом по особым правилам, журналисты обратились к специалистам КУП «Спецкомбинат КБО» - госпредприятие оказывает ритуальные услуги, к нему относится и единственный в стране крематорий.

- Да, и эти меры оправданны в целях безопасности всех участников процесса. Родные к подобным мерам относятся лояльно. По рекомендациям Минздрава, умерших с коронавирусом желательно кремировать, притом в тот же день, - рассказывает замдиректора КУП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

Фото: AFP

- Но насколько я знаю, многие против кремирования, в том числе и Православная церковь, которая считает кремацию отголоском язычества…

- Кремирование - рекомендация Минздрава. И если родственники захотят похоронить умершего с коронавирусом в гробу и в землю, им никто это не запретит. Просто, к сожалению, иногда хоронить некому - ближайшие родственники, как правило, являются контактами первого уровня. А они ни хоронить, ни заниматься организацией похорон не могут. Поэтому тела кремируют. Когда ближайшие родственники умершего поправятся, они заплатят за кремацию и заберут урну.

Журналисты уточнили: 18 февраля 2020 года постановлением № 9 Минздрав внес коронавирус COVID-19 в список «заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения». При этом «органы власти и медучреждения должны следовать установленным правилам и нормативным положениям, регулирующим порядок обращения с телами лиц, умерших от инфекционных заболеваний».

Похороны - в закрытом гробу и без прощаний

- С умершим действительно нельзя попрощаться?

- Попрощаться с покойным можно в зале при патологоанатомическом бюро, где родственникам выдают тело, - рассказывает Сергей Тур. - Далее обработанное специальным составом тело патологоанатомы кладут в специальный полиэтиленовый мешок, обрабатывают этот мешок, кладут мешок с телом покойного в гроб, обрабатывают гроб, и только после этого наши работники или частные организации на ритуальной машине увозят тело на кладбище или в крематорий. Машина после этого тоже проходит обработку. Открывать гроб для последнего прощания уже будет нельзя.

- Говорят, в крематорий и без того очередь. Если число смертей, не дай бог, будет расти, справитесь с нагрузкой?

- Очереди нет. Всего в крематории четыре печи. Когда работаем в штатном режиме, хватает двух печей. Под кремирование умерших с коронавирусом выделили отдельную печь - включили третью. Если поступает такой умерший, будет возможность кремировать его сразу же, не дожидаясь очереди.

Фото: kp.by

- Есть такое мнение: сейчас всех просят кремировать, потому что мест на кладбище мало…

- Это неправда. На Западном кладбище места есть. Но в последнее время люди сами все чаще изъявляют желание кремировать усопших. У многих в родовых могилах закончились места, а в Законе о погребении указано, что урны с прахом можно подхоранивать в уже существующую могилу без ограничения. Сегодня кремируют порядка 50% умерших.

- А если человек с коронавирусом умер не в Минске, а в регионах? Там ведь крематория нет. Можно привезти его тело в минский крематорий?

- Можно, так было и до коронавируса. К нам приезжают и из Калининграда, и из Смоленска... Привезти покойного в Санкт-Петербург или Москву и кремировать его там намного дороже, чем оплатить дорогу до Минска и провести кремирование у нас.

- Для сотрудников, которые кремируют людей, предусмотрены средства безопасности?

- Да, они работают в спецодежде: комбинезонах, перчатках и в маске.

- Многие люди жалуются на то, что похороны просят не устраивать…

- Здесь причина даже не в том, что умерший человек болел коронавирусом, а в том, что массовые скопления людей сейчас крайне нежелательны.

«Будем просить, чтобы на Радуницу люди не шли толпой на кладбище»

- Страшно представить, если в нынешней ситуации в один день на Радуницу огромное количество людей, в том числе и пожилых, придут навестить могилы родных. Может, по этому поводу планируется принять какое-то решение?

- Запретить людям посещать кладбища мы не имеем права, - комментирует Сергей Тур. - Конечно, мы вывесим объявления с просьбой избегать массовости, сохранять дистанцию, надеть маску…Но вы просто представьте себе то же Северное кладбище в Минске. На нем захоронено более 100 тысяч человек. Как можно дозвониться до каждого, кто придет навестить их могилы? Представители церкви комментариев по этому поводу пока не дают. От властей каких-либо указаний и решений насчет посещения кладбищ на Радуницу пока что не поступало.