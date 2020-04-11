«Легкие превращаются в труху»: врачи рассказали о последствиях коронавируса 11.04.2020, 8:30

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Опасность есть даже для бессимптомных и уже излечившихся.

Новый коронавирус, с которым мы столкнулись впервые, оказался намного злее своих собратьев, виновных в части обычных сезонных простуд. Не только потому, что он вызвал неслыханную пандемию, но и по степени гyбитeльного воздействия на организм заразившегося человека.

Это доказывают новости от медиков, которые прямо сейчас спасают людей в больницах, а также результаты свежих исследований, пишет издание anews.com.

У тяжелых пациентов «легкие в труху»

Врач одного из московских коронавирусных стационаров поделилась тревожными деталями о состоянии тяжелых больных. Большинство из них – люди после 60-ти.

«Больные поступают тяжелые. В разы тяжелее тех, с которыми я работала раньше. Сейчас половина в моем отделении уже на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вторая – потенциальные кандидаты на нее», - рассказала «Правмиру» кардиолог больницы №15 им. Филатова Ирина Ильенко.

Одна из пациенток поступила без тяжелой сопутствующей патологии и без особых жалоб – ей было лишь «тяжеловато дышать». Рентген показал небольшую пневмонию, ничего критичного. Решили, что достаточно кислородной маски.

Но когда ее временно переложили на живот, чтобы «раздышалась спина», то пульсоксиметр – прибор на пальце, который показывает степень насыщения крови кислородом – стал выдавать ухудшение буквально на глазах.

«А пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ (компьютерную томографию. – ред.). Смотрим результаты томографии – а там легких нет! В труху!» - поразилась доктор.

«Я теперь понимаю, почему COVIDные, у кого пневмония, умирают один за другим. Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно!» - ужасается Ирина.

Ту пациентку сразу перевели на ИВЛ, и врачи не берутся давать прогнозы.

Фото: РИА Новости

Как выглядят легкие коронавирусных больных на КТ

Еще во время январской вспышки эпидемии в Китае врачи быстро выяснили, что COVID-19 поражает легкие. Это проявилось на рентгенограммах и КТ.

При рентгеновском излучении наиболее плотные ткани, такие как кости, поглощают лучи и поэтому выглядят белыми. Наименее плотные, как легкие, состоящие в основном из воздуха, – черными. Серыми выглядят ткани, которые частично задерживают излучение.

Фото: Reuters

Синдром «матового стекла»

Вот один из вариантов того, как зоны легочной патологии выглядят на КТ коронавирусной пациентки: бледные помутнения, которые в радиологии называют «синдромом матового стекла».

«Матовое стекло» показывает, что легочная ткань, которая должна быть воздушной и не задерживать лучи, в этих зонах незначительно уплотнилась. Значит, альвеолы – воздушные пузырьки, насыщающие кровь кислородом, частично заполнились патологическим жидкостным содержимым: это может быть воспалительная, отечная жидкость, кровь, гной, отмершие клетки и т.д.

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«Консолидация» легочной ткани

Если легочная ткань полностью потеряла воздушность, то она становится еще более плотной и непроглядной, чем «матовое стекло». Такой рисунок называют «консолидацией».

Синдром «булыжной мостовой» / «Лоскутное одеяло»

Наконец, когда помутнения по типу «матового стекла» сочетаются с уплотнением перегородок из соединительной ткани вокруг легочных долек, то внешне это напоминает разнообразные куски брусчатки в мостовой или лоскутное одеяло – отсюда и название патологической картины в легких.

Ниже показаны части томограммы у февральских пациентов с коронавирусом:

a – «матовое стекло»

b – «булыжная мостовая»

c – «консолидация»

Легочные патологии есть даже у пациентов без симптомов

Обычно, если легкие поражены, это проявляется затрудненным дыханием, поскольку жидкость в альвеолах мешает поступлению кислорода в кровь. Но японские врачи установили в новом исследовании, что даже у бессимптомных пациентов была патология в легких.

Они пересмотрели результаты КТ переболевших коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess. Оказалось, что 54% бессимптомных пациентов имели помутнения, в основном по типу «матового стекла».

У пассажиров с выраженными симптомами патология была видна на КТ в 79% случаев, в основном в виде «консолидации» (т.е. более серьезных уплотнений легочной ткани).

Получается, что коронавирус может вызывать изменения в легких не только в тяжелых случаях, но даже тогда, когда человек и не подозревает, что болен.

COVID-19 не проходит бесследно

Есть еще пара веских доводов за то, чтобы терпеть самоизоляцию и не заражаться.

Последствия для легких

Даже после выздоровления у некоторых пациентов функция легких ухудшалась на 20-30%, они начинали «хватать воздух ртом» при быстрой ходьбе, сообщило в марте управление больницами Гонконга. Пересмотр снимков легких 9 пациентов, сделанных во время болезни, показал синдром «матового стекла».

Ученые пока не знают, долго ли могут проявляться эти последствия. Пока не исключено, что может даже развиться легочный фиброз – хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких.

В обычных условиях легочный фиброз – нечастое явление. Как правило, он возникает у людей старше 50-ти, чаще после 60-70 лет. Человек главным образом жалуется на одышку, причем она может быть такой сильной, что мешает произнести фразу целиком.

Последствия для сердца

При тяжелых формах коронавирусной инфекции также снижается функция сердца.

Это может быть из-за системной воспалительной реакции на вирус, высокого легочного давления при патологии в легких, а также, в отдельных случаях, из-за прямого влияния COVID-19 на сердце, объясняет глава кардиологического отделения в клинике Мэйо Лесли Купер.

Снижение сердечной функции при коронавирусе проявляется главным образом сердечной недостаточностью – когда сердечная мышца не качает кровь так, как должна – и аритмией. Клиника Мэйо уже изучает вероятность того, что это даст последствия даже после выздоровления.

Пока же людям с уже имеющимися сердечно-сосудистыми проблемами стоит тщательно заботиться о себе и не игнорировать то, что им назначают врачи, советует кардиолог.