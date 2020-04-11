Число инфицированных коронавирусом в США превысило полмиллиона 11.04.2020, 8:37

Фото: REUTERS / David Ryder

За последние сутки в стране впервые умерли более чем две тысячи человек.

В США общее число инфицированных коронавирусом, по данным портала Worldometer, превысило полмиллиона человек. По состоянию на 21.20 нью-йоркского времени 10 апреля в Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено 502 876 носителей SARS-CoV-2.

По информации на сайте Университета имени Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 500 399 человека. От последствий коронавирусного заболевания скончались 18 637 человек.

За последние сутки в стране впервые умерли более чем 2000 человек.