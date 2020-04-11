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«Просто катастрофа»: репортаж из Докшиц, где в больнице полно больных «пневмонией»

  • 11.04.2020, 12:17
«Просто катастрофа»: репортаж из Докшиц, где в больнице полно больных «пневмонией»
Фото: «Радыё Свабода»

Что скрывают об эпидемии коронавируса в районном центре?

Журналисты «Радыё Свабода» попытались понять, что на самом деле происходит в Докшицах. Но из районного центра с населением 7 тысяч человек они привезли больше вопросов, чем ответов. Журналисты съездили в «горячий» район Витебской области, где две больницы в настоящее время принимают пациентов с пневмонией, а власти тем временем отрицают эту проблему.

,«Просто катастрофа». При той же плотности пациентов, что и в Докшицах, в Минске будет занято 11 больниц

Власти считают, что в Докшицах нет ничего необычного. 10 апреля заместитель министра здравоохранения Елена Богдан ответила на вопрос «Радыё Свабода» о ситуации в регионе: «Почему это чрезвычайная ситуация? Это прогнозируемая и ожидаемая для нас ситуация», - сказала Богдан.

Совершенно иное мнение у жителей Докшиц.

Фото: «Радыё Свабода»

«Вы приехали из Минска, что у вас там слышно? Здесь нам нужен карантин», - говорит продавец, который находится на пути в больницу. На входе есть антисептик. Сотрудники носят маски. Знаки приклеены к полу, чтобы держать людей на расстоянии.

Что произошло в этом небольшом городке в Витебской области, что люди просят журналистов написать о карантине? До недавнего времени были только слухи о переполненной больнице. Люди с диагнозом «пневмония» поступают сначала в Докшицкую центральную районную больницу, а затем в Бегомльскую районную больницу (Бегомль входит в состав Докшицкого района. - ред.).

8 апреля информацию о пике пневмонии в регионе подтвердила глава районной поликлиники Валентина Вештoрт. В интервью региональной газете «Родныя вытокі» она сказала, что по состоянию на 7 апреля было зарегистрировано 85 пациентов с пневмонией.

Фото: «Радыё Свабода»

Почему даже официальная информация о 85 человек - это так много? В Докшицах проживает 7000 человек. Всего по всему району - 22,4 тысячи. Если бы такая же доля пациентов с пневмонией была в Минске, она составила бы 7600 человек. Ради понимания, в первой городской клинической больнице в Минске 650 коек. То есть 11 таких больниц будут полностью заполнены больными с пневмонией.

«Я работаю здесь в больнице в течение 35 лет, и ничего подобного здесь не было, - говорит медсестра, которая закончила свою смену и возвращается домой. «Это просто катастрофа».

По ее словам, новых пациентов доставляют ежедневно. Но сколько людей лежит в больнице сейчас, неизвестно.

«Никто нам ничего не говорит. И мы знаем только то, что видим в у себя в кабинете. Но заболевших людей - тьма. Вам этого не передать», - говорит медсестра.

«Я не выхожу на улицу сама и не выпускаю детей уже неделю»

Фото: «Радыё Свабода»

Люди на улицах города испытывают неудобства. Некоторые частные магазины и кафе сами закрылись и отпустили сотрудников на каникулы, чтобы дождаться конца эпидемии. У кого есть возможность, старается не выходить из дома.

Фото: «Радыё Свабода»

«Я не выхожу сама и уже неделю выпускаю детей», - говорит женщина, чей отец умер от пневмонии в больнице пару дней назад. По предварительным данным, ей сказали, что смерть не связана с коронавирусом. Но сейчас врачи делают новые анализы. Результаты будут в понедельник.

По крайней мере, об одной смерти от пневмонии за последние сутки журналистам «Радыё Свабода» стало известно от родственников от родственников пациента. Ранее «Наша Нiва» писала еще о трех смертельных случаях от пневмонии. Среди них якобы не было подтвержденных случаев коронавируса.

«Радыё Свабода» также знает по крайней мере двух человек из Докшиц с подтвержденным коронавирусом. Глава районной поликлиники сообщил, что случаи коронавируса в Докшицком районе можно «подсчитать по пальцам».

Журналисты получили звонок от женщины с подтвержденным коронавирусом, которая сейчас находится в больнице. Она сказала, что больница была полностью переоборудована для приема пациентов с пневмонией. Хирургическое, гинекологическое отделение - людей с пневмонией сейчас кладут повсеместно.

Фото: «Радыё Свабода»

Женщина находится в палате с другой пациенткой, у которой подтвержденный коронавирус. Она только знает, что есть другие с положительным тестом на COVID-19. Но сколько их всего, ей неизвестно.


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