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«В Витебске уже некому лечить людей - ни врачей, ни медсестер не хватает»

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  • 11.04.2020, 13:58
  • 10,461
«В Витебске уже некому лечить людей - ни врачей, ни медсестер не хватает»

Сын медработницы рассказал о ситуации с COVID-19 в городе.

С телеграмм-каналом «Баста» связался житель Витебска Сергей. Его мать работает медсестрой в Витебской областной клинической больнице. У нее подозревают заражение Covid-19. Сергей рассказал журналистам о ситуации в больнице:

«Паковать» офтальмологию Витебской областной начали два дня назад. Перед завозом больных выписали всех профильных, там пять человек было. За 20 минут быстро обработали отделение и начали завозить. Областная была последней больницей в Витебске, куда завозили зараженных и подозреваемых на наличие заражения.

Сегодня офтальмология уже заполнена полностью, лежат 60 человек.

Моя мать, которая там работает медсестрой, тоже заболела. Температура - 38, снимок показал пневмонию. Положили туда же.

Вчера с 9 часов утра к ней никто не пришел! Ни врач ни медсестры! Пришлось поднимать знакомых на уши, в 22 часа только пришла медсестра, поставила капельницу. На вопрос, когда будут брать мазок – никакого ответа, просто молчание.

Тех, у кого диагноз подтвержден, лечат в том числе иммадом (противомалярийный препарат - ред.). Тех, кто без диагноза - сугубо парацетамолом и антибиотиками.

Главная проблема в Витебске сейчас: уже некому лечить людей, ни врачей, ни медсестер не хватает».


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