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ВОЗ: Беларуси нужно готовиться к худшим сценариям

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  • 11.04.2020, 15:51
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ВОЗ: Беларуси нужно готовиться к худшим сценариям

Белорусские власти должны отменить все массовые мероприятия.

Беларусь входит в новую фазу развития вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии ВОЗ Патрик О'Коннор, сообщает "Интерфакс".

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Патрик О'Коннор заявил, что Беларуси нужно готовиться к худшим сценариям. Также он призвал к запрету всех массовых мероприятий.

Специалист подчеркнул, что физическое дистанцирование — это не самоизоляция, это отказ от проведения всех спортивных и культурных мероприятия, переход на удаленное обучение и снижение необязательного перемещения для групп высокого риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси влияют на Европу и на весь мир".

Напомним, в Беларуси до сих пор не введен карантин и продолжаются массовые мероприятия.


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