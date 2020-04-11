Кто будет интубировать белорусов, которые заразились коронавирусом? 14 11.04.2020, 17:42

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Анестезиологов и реаниматологов не хватает.

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома просит руководителей учреждений здравоохранения предоставить списки специалистов, за исключением анестезиологов и реаниматологов, которые будут привлекаться для усиления отделений анестезиологии и реанимации.

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