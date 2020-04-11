Шесть заражений коронавирусом на одну семью минчан: отец умер 5 11.04.2020, 19:35

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Дмитрий Костюченко

История болезни Дмитрия Костюченко.

Недавно Дмитрий Костюченко жил обычной жизнью: ходил в магазин, на улицу и на тренировки. Но вдруг все изменилось. Сейчас парень лежит в больнице с коронавирусной инфекции и ведет Telegram-канал о своей болезни. Его подруга Анна и ее мать ждут результата анализов, а их отец скончался от коронавируса 3 апреля, сообщает «Радыё Свабода».

«Далее — по нарастающей: пневмония, двусторонняя пневмония, коронавирус»

Болезнь у парня протекает бессимптомно. Дмитрий рассказывает, как все начиналось:

«Была температура, насморк. В первый день температура 38 градусов, у моей девушки — 37. У ее матери было около 38, а у отца была 38,5», - говорит он. Это было еще в начале марта.

«Мы все переболели за пару дней, к понедельнику мы поправились. Кроме отца. Мы позвонили доктору на выходных. Он сказал, что у всех нас есть «вирусная глотка», но ничего страшного - лечитесь и все будет хорошо. Единственное, что отцу были назначены антибиотики, потому что он болел дольше, чем мы».

Потом, говорит парень, у его и девушки пропало обоняние, но они не обращали на это внимания. И если молодые люди больше не заботились о своем здоровье, их отец не поправлялся.

«Все становилось хуже. Тогда мы вызвали скорую помощь. Далее: пневмония, двусторонняя пневмония, коронавирус.

В тот момент, когда стал известен положительный результат теста на короновирус отца Анны, Дмитрий пошел на тренировку. Но Анна позвонила ему и сообщила грустные новости.

«Она сказала: «Стоп, не ходи в зал. Коронавирус у моего отца. Но это еще не было официально, просто позвонил знакомый и сказал. Санитарная станция еще не звонила. Я немедленно пошел домой. Но я подумал, что, возможно, это чепуха, может быть, у нас плохие источники. Я думаю - ну какой коронавирус? Нам уже дважды говорили, что у нашего отца не было коронавируса».

«Испугался ли я, когда узнал, что у меня коронавирус? Еще как!»

Через некоторое время диагноз был официально зарегистрирован. Вся семья стала контактами первого уровня.

«Нас отвезли в четвертую больницу. Условия там были нормальные. Я лежал в боксе с двумя пациентами. В каждой палате два человека. Грубо говоря, одна ванная на четыре человека».

А потом пришли результаты анализа на коронавирус. Он был позитивным, поэтому его перевели в шестую больницу. Несколькими часами ранее отец Анны умер от коронавируса. Недавно он лежал на аппарате ИВЛ. Анна рассказала об этом журналистам.

«Испугался ли я, когда узнал, что у меня коронавирус? Еще как!» Смотрите: Умирает отец и мы получаем уведомление об этом в 17:00. А ночью мне звонят и говорят, что у меня нашли коронавирус. Я, честно говоря, просто сошел с ума. Сразу начали неметь ноги. Я не мог спать два часа.

Первые результаты анализа коронавируса у девушки Дмитрия Анны и ее матери были отрицательными. Теперь они ждут результата повторных тестов. В их семье коронавирусом были заражены сестра покойного и ее муж, а также двоюродный брат Анны и его сын.

«Один душ на всех, мы берем ключ от медсестры»

Условия в шестой больнице хуже, чем в четвертой, говорит Дмитрий.

«На всем этаже одна ванная комната - я не знаю, сколько людей, потому что нам здесь не разрешено болтаться. Душ один на всех, берем ключ у медсестры. Я стираю вещи сам, сушу на батареях. В моей палате четыре человека. У нас забрали термометры - я не знаю почему. В четвертой больнице нам дали дневник и термометр, и нам приходилось записывать нашу температуру там три раза в день. Сюда два раза в день приходят врачи и измеряют температуру. Я попросил термометр, но меня спросили, почему, и мне сказали не паниковать - они говорят, что я буду параноиком, если буду измерять температуру несколько раз в день. Ну окей».

Врачи хорошо лечат пациентов. Но в первые дни в больнице Костюченко поссорился с ними.

«Из-за того, что у моего соседа были явные симптомы пневмонии. У него был сильный кашель, тяжело дышал, болели мышцы. И я устроил скандал, сказав, почему вы положили ко мне человека, у которого есть симптомы, когда у меня бессимптомное состояние? Я сказал, что сейчас возьму подхвачу бацилл и буду страдать так же, как и он. Мне сказали не беспокоиться, потому что это не будет хорошо для меня. Затем к нам пришли еще двое парней без симптомов. И человек, вызвавший конфликт, уже поправляется».