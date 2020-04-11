Предвыборные американские горки 1 Джейсон Смарт

11.04.2020, 19:44

Выборы в США становится все труднее прогнозировать.

До того, как вспышка болезни стала главным сюжетом американских новостей, казалось, что Президент Дональд Трамп, скорее всего, выиграет свои вторые выборы. У Трампа было несколько основных преимуществ, включая главное – тот факт, что экономика США росла быстрыми темпами. Более того, уровень безработицы в стране составлял всего 3,5%. Однако теперь все изменилось.

Только на прошлой неделе в США было потеряно 6,6 миллиона рабочих мест и более 16 миллионов американцев остались без работы – огромное число, которое, как ожидается, будет неуклонно расти в ближайшие недели. Кроме того, Уолл-стрит, бастион американского капитализма, превратился в настоящие американские горки. Инвесторы потеряли невероятные суммы денег, в то же время и многие американцы вкладывали свои пенсионные сбережения в фондовый рынок. Более того, складывается впечатление, что правительство не было готово справляться с кризисом.

Это же мы видим во всем мире: политики при власти, когда приходит коронавирус, сталкиваются с большим количеством критики. Реальность такова, что реакция правительств на коронавирус аналогична реакции на удар астероида: кто ожидал, что это случится? По мере того, как правительства показывают свою неготовность, избиратели все больше разочаровываются и стремятся увидеть все больше перемен. Во многих странах, скорее всего, радикальные или популистские партии покажут лучший результат на следующих выборах, так как они помогают избирателям приблизиться к неким магическим и немедленным переменам. Избиратели будут голосовать против существующих лидеров, которые занимали должности во время пандемии коронавируса и резкого падения экономики.

В Соединенных Штатах, учитывая, что существует только две основные партии, кажется все более вероятным, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграет от всего этого. Байден, даже несмотря на то, что он находится карантине у себя дома и дает немногочисленные интервью, является единственным человеком, за которого люди могут проголосовать, чтобы отдать свой голос против существующего статуса лидера, который репрезентует Дональд Трамп. Тем не менее, за 7 предстоящих месяцев предвыборные американские горки проедут еще немало спусков и подъемов, прежде чем прибыть к конечной точке – дню выборов.

Джейсон Смарт, korrespondent.net