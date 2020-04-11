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Лучшая иллюстрация того, как народ доверяет власти

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  • Татьяна Гусева
  • 11.04.2020, 20:04
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Лучшая иллюстрация того, как народ доверяет власти
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы делают то, что и жители Вильнюса, Праги и других европейских городов.

В какой еще стране объявляют народу, что страшнее коронавируса коронавирусный психоз. Но вот парадокс — в первых рядах учреждений, которые, по сути, ввели карантин, похоже, исполкомы и милиция. По крайней мере, в Слуцке.

Разумеется, после больниц и поликлиник. На этой неделе моя подруга побывала в районном отделении милиции. Была впечатлена: двери ей открыли только после того, как узнали цель визита, в дежурку пропустили в маске, сказали обработать руки антисептиком. Сотрудники были не только в масках, но и в защитных очках. Выходит, силовиков от коронавируса берегут больше, чем кассиров в продуктовом магазине.

Кстати, за последние две недели я не встретила в Слуцке ни одного патруля. Сотрудники, которые ранее ходили по двое-трое, словно испарились.

В райисполком теперь просто так не попадешь. Верхушка местной «вертикали» (председатель, его замы и начальники отделов) теперь ведет личные приемы граждан в формате прямых телефонных линий. А если вам надо попасть к специалисту — звоните по телефону на первом этаже и вызывайте.

Чиновники перешли в онлайн-режим и соблюдают предписанные ВОЗ дистанции. Если встречаются с посетителями, то только в масках. С одной стороны, все в соответствии с рекомендациями медиков. С другой — вразрез с «линией партии». Их «первый» маску не носит, как и его приближенные.

Парадоксальная получается ситуация: карантина (официально объявленного) нет, но он есть! Для госслужащих и силовиков, к примеру.

Еще карантин есть для школьников. Правда, ни в одной стране мира, кроме Беларуси, он не называется каникулами. Вероятно, потому что в IT-стране пока не смогли организовать обучение дистанционно. Вот и решили сделать подарок школьникам «с барского плеча». Ведь решение о продлении каникул на еще одну неделю принимало не министерство образования, а Администрация Лукашенко.

Карантина нет для всех остальных. Например, для детских садов, где даже выявление случаев СOVID-19 не является основанием для их закрытия.

Карантина не было для тех, кто вернулся из-за границы. Людям просто рекомендовали сидеть дома 14 дней, но никто не проверял, соблюдают ли они режим самоизоляции. Никаких штрафов за его нарушение введено тоже не было.

Карантина нет в церквях. Их не закрывают перед Пасхой, и можете не сомневаться, люди придут святить булки и яйца. И большинство, как это часто бывает, пожилые.

Карантина нет, ведь Лукашенко переживает, что же мы будем «жрать». (хотя, как горько шутят многие вокруг, «умершие есть не попросят»). А бизнесу дали понять: доставайте свои копилки и выживайте как можете.

И хотя карантина в стране нет, каждый день я встречаю в моем родном Слуцке все больше людей в масках и резиновых перчатках на улице. Они делают то, что и жители Вильнюса, Праги и других европейских городов, где носить маску в общественных местах обязательно.

Это происходит в Слуцке, где по состоянию на 10 апреля (по официальным данным) в районной больнице нет ни одного человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19. Пожалуй, это лучшая иллюстрация того, как народ доверяет власти.

Татьяна Гусева, «Салiдарнасць»


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