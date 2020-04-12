закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 9:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Медик о COVID-19 в Докшицах: Семеро мертвых, врачи скоро слягут от истощения

2
  • 12.04.2020, 8:31
  • 6,012
Медик о COVID-19 в Докшицах: Семеро мертвых, врачи скоро слягут от истощения

Есть зараженные коронавирусом и в райисполкоме.

Продолжает поступать новая информация из Докшиц Витебской области. Ситуация очень тревожная, передает телеграмм-канал «Баста».

Сегодня в Докшицкую центральную районную больницу прибыли врачи из соседних районов, потому что просто не хватает рабочих рук. Есть зараженные среди медперсонала, в райисполкоме . Об этом сообщил сотрудник больницы.

«Семеро мертвых - Каляго, Шкелко, Пилшта, Балашевич. Казаченок, Пашевич и из Минска кто-то. Скоро и врачи слягут - если не от коронавируса, то от истощения. Многие уже подхватили заразу. Сегодня привезли медиков из Минска и из Глубокого на подмогу, но этого недостаточно.

В городе уже почти ничего не работало сегодня. Отдел по образованию закрыли – подтвержден коронавирус у одного из сотрудников. Есть зараженные в райисполкоме. Главврач умолял Коваленка [председатель райисполкома] закрыть город еще два дня назад, но тот только руками разводил. Теперь поздно уже», - рассказал «Басте» сотрудник Докшицкой центральной районной больницы.


популярное за неделю

Мнение

Окно
Окно Ольга Токарчук
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип
«Гром прогремел, золяция идёть!»
«Гром прогремел, золяция идёть!» Ирина Халип
Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина