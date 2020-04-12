Медик о COVID-19 в Докшицах: Семеро мертвых, врачи скоро слягут от истощения 2 12.04.2020, 8:31

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Есть зараженные коронавирусом и в райисполкоме.

Продолжает поступать новая информация из Докшиц Витебской области. Ситуация очень тревожная, передает телеграмм-канал «Баста».

Сегодня в Докшицкую центральную районную больницу прибыли врачи из соседних районов, потому что просто не хватает рабочих рук. Есть зараженные среди медперсонала, в райисполкоме . Об этом сообщил сотрудник больницы.

«Семеро мертвых - Каляго, Шкелко, Пилшта, Балашевич. Казаченок, Пашевич и из Минска кто-то. Скоро и врачи слягут - если не от коронавируса, то от истощения. Многие уже подхватили заразу. Сегодня привезли медиков из Минска и из Глубокого на подмогу, но этого недостаточно.

В городе уже почти ничего не работало сегодня. Отдел по образованию закрыли – подтвержден коронавирус у одного из сотрудников. Есть зараженные в райисполкоме. Главврач умолял Коваленка [председатель райисполкома] закрыть город еще два дня назад, но тот только руками разводил. Теперь поздно уже», - рассказал «Басте» сотрудник Докшицкой центральной районной больницы.