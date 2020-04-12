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Нетаньяху приостановил зарубежные авиарейсы в Израиль

  • 12.04.2020, 8:43
Нетаньяху приостановил зарубежные авиарейсы в Израиль

Самолетам, которые уже находятся в пути, позволят приземлиться.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху временно запретил зарубежные рейсы в страну до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра (перевод - РБК).

Там отметили, что самолетам, которые находятся в пути, позволят приземлиться в Израиле, но новые рейсы пускать пока не будут. The Times of Israel пишет, что меры по борьбе с коронавирусом ужесточили после того, как примерно 70 пассажиров United Airlines прибыли из Нью-Йорка в Израиль. Газета отмечает, что они уехали из аэропорта Бен-Гурион на такси, не заполнив необходимые для помещения на карантин формы и без проверки температуры.

Репортеры израильского телеканала N12 в чате на его сайте сообщают, что ответственность за прибывающих пассажиров с этого момента возлагается на Министерство обороны. По данным телеканала, рейс из Нью-Йорка, который должен приземлиться в Израиле утром 13 апреля, прилетит только с багажом.

С 12 марта из-за распространения коронавируса власти запретили иностранцам въезжать в Израиль. Нетаньяху при этом говорил, что граждане страны смогут вернуться домой, с 3 апреля по прибытию их будут помещать на двухнедельный карантин в отеле. Кроме того, израильский премьер просил носить маски носить маски в общественных местах и на улице. Власти Израиля также вводили полный карантин с 7 по 10 апреля, на время иудейского праздника Песах.

Сам Нетаньяху дважды сдавал тест на коронавирус после того, как им заразились его советница Ривка Палух, а также министр здравоохранения Яаков Лицман. В обоих случаях результат был отрицательным.

По данным ВОЗ на 11 апреля, в Израиле зарегистрировано 10 095 случаев заражения коронавирусом. Погибли 92 человека. США вышли на первое место по числу зараженных и количеству смертей в мире. По текущим данным университета Джона Хопкинса, там зафиксировали боле 529 тыс. случаев коронавируса, свыше 20 тыс. человек погибли. В Италии, которая ранее по количеству смертей опередила Китай, ставший эпицентром COVID-19, сейчас насчитывается 19,4 тыс. погибших.


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