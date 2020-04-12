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Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

  • 12.04.2020, 8:53
  • 4,460
Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Оно подойдет даже аллергикам.

По словам специалистов, самыми лучшими помощниками в борьбе с любыми вирусными инфекциями, включая коронавирус, являются детское и 72% хозяйственное мыло.

Как объясняют эксперты, именно эти сорта мыла содержат компоненты, которые прекрасно устраняют вирусы и бактерии, сообщает cursorinfo.co.il.

Очень важным является и тот фактор, что они подойдут даже аллергикам и людям, обладающим чувствительной кожей.

Мыло – дезинфицирующее средство и незаменимое оружие в борьбе с коронавирусом, поскольку тот имеет липидную оболочку.

Врачи напоминают, что намыливать руки нужно тщательно, уделяя внимание участкам под ногтями и между пальцами.

Процесс намыливания должен длиться не менее 30 секунд. Кроме того, медики рекомендуют после мытья рук наносить на кожу любой крем, в составе которого есть витамин F.


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