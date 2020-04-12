Чем опасен COVID-19: врачи смогли расшифровать полный геном вируса 12.04.2020, 10:08

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Возбудитель инфекции оказался довольно коварным.

Врачи всего мира изучают способы профилактики и лечения коронавируса. Ученые смогли расшифровать полный геном COVID-19.

На основе этих исследований стало ясно, в чем опасность коронавируса и как долго будут искать лекарство против нового типа пневмонии, пишут belnovosti.by.

Специалисты из Южной Кореи рассказали, что смогли определить цикл жизни вируса. А это вскоре поможет разработать методы борьбы с ним.

Для этого ученые исследовали карту генов, которая была составлена на основе имеющихся данных о коронавирусе. Изучен полный РНК-геном SARS-CoV-2, подчеркнули врачи.

Оказывается, вирус коварен. Он может превращаться в другие соединения, которые также опасны для жизни.

Но специалисты обнаружили и химические модификации РНК. Она может иметь свойства, отличающиеся от свойств немодифицированной РНК, даже если она несет ту же самую генетическую информацию.

Напомним одно из последних исследований. Коронавирус может поражать легкие даже тех людей, у которых болезнь протекает без симптомов.