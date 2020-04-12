Очаг коронавируса обнаружен в 3-й поликлинике Минска 3 12.04.2020, 10:17

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В регистратуре подтвердили факты заражения медперсонала.

Очаг коронавируса обнаружен в 3-й центральной районной клинической поликлинике Минска, которая находится на улице Воронянского, 13-2. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили сотрудники учреждения здравоохранения.

«3-я поликлиника – очаг заражения коронавирусом. Уже заражена медсестра и терапевт. У многих медсестер и терапевтов взяли мазки. Ждут результат. Будут проводить дезинфекцию поликлиники в ночь с воскресенья на понедельник», - пишет сотрудник поликлиники.

Информацию подтвердили в самом учреждении.

«Да, есть госпитализированные с подозрением на коронавирус среди персонала», - сказали «Басте» в регистрартуре поликлиники.

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