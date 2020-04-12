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В Польше коронавирусом заразились почти 6,5 тысяч человек

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  • 12.04.2020, 11:09
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В Польше коронавирусом заразились почти 6,5 тысяч человек
Фото: Getty Images

Больше всего от инфекции пострадали Мазовецкое воеводство и Варшава.

Министерство здравоохранения Польши подтвердило 401 новый случай коронавирусной инфекции с стране. Министерство здравоохранения также сообщило о гибели еще 27 человек, передает tvn24.pl.

На сегодняшний день заболевание коронавирусом подтверждено в Польше у 6356 человек, 208 инфицированных умерли.

Больше всего заразившихся - в Мазовецком воеводстве и Варшаве.

Министерство здравоохранения сообщает, что: 2426 человек госпитализированы, 166 973 человека находятся на карантине, 31 370 человек охвачены эпидемиологическим наблюдением, выздоровели 375 человек. человек.


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