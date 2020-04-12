Минский городской центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса 16 12.04.2020, 11:26

6,747

С самого начала пандемии целое отделение центра было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Отделение клинической микробиологии. 30-летняя врач-бактериолог отправлена на карантин с подозрением на Covid-19. Диагноз уже подтвержден у ее мужа. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщил работник учреждения.

Информацию также подтвердила врач, которая работает в Минском городском центре гигиены и эпидемиологиия.

«С самого начала пандемии практически все отделение клинической микробиологии было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая. Сейчас почти все сотрудники являются контактами первого уровня. Просили сделать тесты на коронавирус еще пару недель назад, но почти никому не делали», - рассказала сотрудница центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.