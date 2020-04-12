Минский городской центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса16
- 12.04.2020, 11:26
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С самого начала пандемии целое отделение центра было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая.
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Отделение клинической микробиологии. 30-летняя врач-бактериолог отправлена на карантин с подозрением на Covid-19. Диагноз уже подтвержден у ее мужа. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщил работник учреждения.
Информацию также подтвердила врач, которая работает в Минском городском центре гигиены и эпидемиологиия.
«С самого начала пандемии практически все отделение клинической микробиологии было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая. Сейчас почти все сотрудники являются контактами первого уровня. Просили сделать тесты на коронавирус еще пару недель назад, но почти никому не делали», - рассказала сотрудница центра.
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