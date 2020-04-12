закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса

16
  • 12.04.2020, 11:26
  • 6,747
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса

С самого начала пандемии целое отделение центра было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Отделение клинической микробиологии. 30-летняя врач-бактериолог отправлена на карантин с подозрением на Covid-19. Диагноз уже подтвержден у ее мужа. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщил работник учреждения.

Информацию также подтвердила врач, которая работает в Минском городском центре гигиены и эпидемиологиия.

«С самого начала пандемии практически все отделение клинической микробиологии было брошено в аэропорт встречать авиарейсы, в том числе и из Китая. Сейчас почти все сотрудники являются контактами первого уровня. Просили сделать тесты на коронавирус еще пару недель назад, но почти никому не делали», - рассказала сотрудница центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип