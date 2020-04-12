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Минздрав насчитал 2578 случаев коронавируса в Беларуси

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  • 12.04.2020, 11:35
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Минздрав насчитал 2578 случаев коронавируса в Беларуси

По данным независимых СМИ и блогеров, количество зараженных намного больше.

Минздрав Беларуси насчитал 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. Умерло, согласно официальной статистике, 26 пациентов.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

По данным независимых СМИ и блогеров, количество зараженных и умерших намного больше. Очень часто пациентам вместо диагноза Covid-19 ставится диагноз «пневмония».


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