Минздрав насчитал 2578 случаев коронавируса в Беларуси 15 12.04.2020, 11:35

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По данным независимых СМИ и блогеров, количество зараженных намного больше.

Минздрав Беларуси насчитал 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. Умерло, согласно официальной статистике, 26 пациентов.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

По данным независимых СМИ и блогеров, количество зараженных и умерших намного больше. Очень часто пациентам вместо диагноза Covid-19 ставится диагноз «пневмония».