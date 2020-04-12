Врачи рассказали, сколько коронавирус способен прожить в квартире 5 12.04.2020, 11:48

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Жилье лучше всего обрабатывать антисептиками.

Коронавирус живет в квартире инфицированных три-четыре дня, в этот период все посещающие квартиру люди рискуют подцепить патоген, сообщает riamo.ru.

«За это время туда лучше никому не заходить кроме самого больного. После выздоровления человека, когда тот перестает распространять бактерии, вирус благополучно умирает – это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — сказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Врачи советуют после выздоровления больного с Covid-19 провести в его квартире генеральную уборку. Лучше всего обработать жилище антисептиками.