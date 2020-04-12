«Хоронили в закрытом гробу»: житель Шумилино умер от COVID-19 2 12.04.2020, 12:50

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У его жены - тоже положительный анализ на коронавирус.

Об этом случае коронавирусной инфекции в Шумилинском районе стало известен 3 апреля.

Сын заболевшего Юрия Магера Александр рассказал «Радыё Свабода», что его отец умер 10 апреля. Похороны состоялись 11 апреля. Юрий похоронен в закрытом гробу.

«Я не знаю, как отец мог заразиться», - рассказал сын покойного. - «У него были больные почки. Из местной больнице его повезли на медицинской машине на диализ в Витебск. Вместе с ним в этой машине в Витебск везли анализы больных коронавирусом. Мой отец никогда не выходил из дома, у него была инвалидность».

Александр говорит, что в последний раз он встречался со своим отцом 14 марта. В конце марта Юрий Магер чувствовал себя нормально.

«Мой отец делал какую-то работу на даче, он работал, а вечером поднялась высокая температура, и его немедленно забрали и сделали анализ», - говорит Александр. - «Анализ у матери тоже положительный, сейчас она в больнице в Шумилино. Она была немедленно доставлена в Оболь, затем в Городок. В результате они вернулись в Шумилино. Меня тогда не было, я уезжал в Россию. Когда мой отец был в больнице, мы говорили по вайберу. Он такой человек, который всегда говорит, что все нормально, что все хорошо».

Юрию Магеру было 60 лет. Заместитель председателя Шумилинского райисполкома Ирина Шалахова, которая является частью местного штаба по борьбе с распространением эпидемии, отказалась комментировать этот случай смерти в Шумилинском районе.