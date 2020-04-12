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Le Figaro: Как связан секретный научный центр «Вектор» в Сибири с пандемией COVID-19?

  • 12.04.2020, 13:55
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Le Figaro: Как связан секретный научный центр «Вектор» в Сибири с пандемией COVID-19?

В сентябре прошлого года в центре «Вектор» произошел взрыв и пожар.

Гонка за создание вакцины против COVID-19 идет полным ходом, и Россия в ней тоже участвует. 8 апреля в стране было зарегистрировано 672 случая заражения вирусом и 63 летальных исхода. Российские ученые удваивают свои усилия, надеясь в течение нескольких месяцев подарить миру средство для эффективного лечения коронавируса. Российские эксперты и их американские и европейские коллеги, которые также активно занимаются поиском вакцины, соревнуются в решении этой задачи, что очень напоминает былое соперничество времен холодной войны, пишет издание Le Figaro (перевод - inosmi.ru).

В авангарде этого соревнования находится лаборатория, унаследованная от СССР и расположенная недалеко от Новосибирска. Изначально, единственный в своем роде и долгое время остававшийся секретным, научный центр «Вектор» создавался для подготовки к бактериологической войне. О нем очень мало информации.

Во вторник Ринат Максютов, генеральный директор этой лаборатории, официально государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», объявил, что уже 29 июня можно будет перейти к первой фазе клинических исследований трех потенциальных вакцин на 180 добровольцах. Этим исследованиям будут предшествовать ускоренные испытания на лабораторных животных, заявил глава «Вектора» после видеоконференции с Владимиром Путиным

По его словам, ученые до конца апреля проведут «доклинические исследования» на «перспективных прототипах вакцин». Это должно позволить разработать готовые к употреблению дозы, которые сначала будут протестированы на кроликах, мышах и других животных, а затем на людях. Также, по словам Максютова, «Вектор», который уже создал десяток вакцин, располагает технологиями и опытом, позволяющими максимально сократить предварительные этапы доклинических исследований, что дает надежду на принятие надежных мер в борьбе с коронавирусом в течение несколько месяцев.

Cверхзащищенный центр «Вектор» расположен в 30 км от Новосибирска. Он окружен высокими бетонными стенами с колючей проволокой, и находится под охранным видеонаблюдением. На редких фотографиях из центра можно увидеть ученых в защитном снаряжении, похожем на одежду космонавтов.

Бывший научный центр по разработке биологического оружия советской эпохи, является одной из двух научных структур в мире, имеющей запасы вируса натуральной оспы (другая структура находится в Атланте, в США), еще в нем есть коллекция штаммов страшного вируса Эбола.

В 1974 году в СССР был создан «Микробиопром». Эта целая промышленная отрасль, объединила самые успешные биотехнологические лаборатории страны, включая «Вектор». Для строительства научного центра были привлечены заключенные. Стройка велась в открытом поле, недалеко от «закрытого» научного городка Кольцово. Изначально планировалось построить сто зданий. Но до распада СССР в 1991 году удалось возвести лишь пять из них. В то время речь шла о подготовке к бактериологической войне с Западом.

Известно о двух несчастных случая со смертельным исходом в результате заражения. В 2004 году во время опытов заразилась лаборантка Антонина Преснякова. Она была похоронена в запечатанном цинковом гробу, чтобы избежать дальнейшего заражения. Несколько лет назад та же трагическая участь постигла Николая Устинова. Молодой ученый случайно уколол палец иглой, когда брал кровь у инфицированной морской свинки. Перед смертью Устинов вел дневник. После его смерти его ноутбук был сожжен.

Теории заговора

В сентябре прошлого года в центре «Вектор» произошел взрыв и пожар. По официальным данным в результате взрыва газового баллона пострадал только один человек. Тем не менее, это событие вызвало опасения по поводу заражения, что было немедленно опровергнуто «Роспотребнадзором».

Из-за своей скандальной славы, окруженная тайнами лаборатория «Вектор», продолжает порождать слухи. Во вторник российский блогер Александр Торн в своем аккаунте в Твиттере сообщил, что против него возбуждено уголовное дело о распространении «заведомо ложной информации» после публикации 2-минутного сатирического видео, в котором он утверждает, что коронавирус был создан в знаменитой сибирской лаборатории.

Блогер объяснил, что, наоборот, в своем пародийном видео он хотел высмеять теорию заговора, распространяемую в России с момента появления вируса, в частности, ту, которая утверждает, что эпидемия COVID-19 началась со взрыва на «Векторе». Проблема довольно острая. В марте Россия приняла закон, предусматривающий суровые наказания, вплоть до 5 лет лишения свободы, за распространение ложной информации о коронавирусе.


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