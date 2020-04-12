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Вспышка коронавируса произошла на Минском автомобильном заводе

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  • 12.04.2020, 13:59
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Вспышка коронавируса произошла на Минском автомобильном заводе

Информацию подтвердили в администрации предприятия.

Вспышка коронавируса на Минском автомобильном заводе. Шесть подтвержденных случаев, более 40 человек в ожидании результатов тестов. Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили работники завода и источники в администрации.

«Из соседнего цеха «скорая» неделю назад забрала мастера прямо с завода, и первый круг контактов. Сейчас добавили в туалете и раздевалках средства моющие и антисептики, маски раздавали, но носить не обязательно, раздевалку обрабатывают 2 раза в день, всех проверяют на температуру, у кого больше 37, предлагают брать больничный за свой счет. Предлагают принудительно, с температурой не пропускают никого на проходной», - пишет работник завода.

«На МАЗе – пять подтвержденных случаев – мастер одного из цехов, главный металлург, ведущий специалист управления по эффективности качества закупок, два водителя, электрик. Все по больницам, проверяют контакты», - сообщает источник «Басты» из администрации завода.

«После обнаружения коронавируса у мастера забрали 43 человека. Везде на производствах стали проводить дезинфекцию,далее точно известно, что с потврежденным диагнозом забрали еще главного металлурга завода и всех с кем он контактировал. Также его жену с потврежденным диагнозом, которая тоже работает на заводе», - пишет еще один сотрудник завода.

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