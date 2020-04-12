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Продовольственный рынок в Гродно стал очагом коронавируса

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  • 12.04.2020, 14:38
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Продовольственный рынок в Гродно стал очагом коронавируса

Заражение обнаружено у заведующей одного из магазинов.

Новый очаг Covid-19 в Гродно – на Грандичском рынке. Заражение обнаружено у заведующей одного из магазинов. Магазин закрыт, все сотрудники ожидают результатов теста на коронавирус, передает телеграмм-канал «Баста».

«Вчера в Гродно на Граньдичском рынке в продовольственном магазине у заведующей обнаружили Сovid-19. Магазин закрыли, у всех сотрудников взяли анализ», - сообщил один из читателей канала.

Журналисты поговорили с представительницей администрации рынка. Она сообщила, что закрыты все продовольственные магазины. Сначала она сказал, что это сделано «по техническим причинам», а потом – якобы из-за пневмонии у заведующей одного из них. Приводим запись и текст разговора:

- У вас работают продовольственные магазины на рынке?

- Магазины закрытые у нас на этой неделе по техническим причинам.

- Скажите, пожалуйста, это правда , что у одной из заведующих нашли короновирус?

- Нет. Неправда.

- А почему закрыты магазины тогда?

- У заведующей пневмонию обнаружили, просто пневмонию… И в мерах безопасности просто закрыли магазины.


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