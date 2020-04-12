Продовольственный рынок в Гродно стал очагом коронавируса

Продовольственный рынок в Гродно стал очагом коронавируса1
- 12.04.2020, 14:38
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Заражение обнаружено у заведующей одного из магазинов.
Новый очаг Covid-19 в Гродно – на Грандичском рынке. Заражение обнаружено у заведующей одного из магазинов. Магазин закрыт, все сотрудники ожидают результатов теста на коронавирус, передает телеграмм-канал «Баста».
«Вчера в Гродно на Граньдичском рынке в продовольственном магазине у заведующей обнаружили Сovid-19. Магазин закрыли, у всех сотрудников взяли анализ», - сообщил один из читателей канала.
Журналисты поговорили с представительницей администрации рынка. Она сообщила, что закрыты все продовольственные магазины. Сначала она сказал, что это сделано «по техническим причинам», а потом – якобы из-за пневмонии у заведующей одного из них. Приводим запись и текст разговора:
- У вас работают продовольственные магазины на рынке?
- Магазины закрытые у нас на этой неделе по техническим причинам.
- Скажите, пожалуйста, это правда , что у одной из заведующих нашли короновирус?
- Нет. Неправда.
- А почему закрыты магазины тогда?
- У заведующей пневмонию обнаружили, просто пневмонию… И в мерах безопасности просто закрыли магазины.