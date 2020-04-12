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Коронавирусом в мире заболело почти 1,8 миллиона человек

  • 12.04.2020, 15:11
Коронавирусом в мире заболело почти 1,8 миллиона человек
Фото: РАР

Новые данные по странам за последние сутки.

На данный момент в мире коронавирусом заболело 1 794 573 человека. Умерло с начала пандемии 109 918.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 80 908 человек. Больше всего заразилось в США — 30 003 человека.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 6 095 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 1 830 человек. Затем идут Великобритания (917), Франция (635), Италия (619), Испания (525).


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