Как частицы коронавируса заражают организм

Как частицы коронавируса заражают организм2
- 12.04.2020, 17:54
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Появились уникальные фото, снятые микроскопом.
Исследовательский центр "Фонд Освальдо Круза" в Латинской Америке показал детальные фото момента заражения клетки здорового организма смертельным коронавирусом, пишет apostrophe.ua.
Фотографии удалось сделать благодаря просвечивающемуся электронному микроскопу во время исследований вирусной репликации SARS-CoV-2.
На первой фотографии можно рассмотреть темный круг в центре - это вирусная частица, которая "проминает" клеточную мембрану.
На втором снимке темные пятна вдоль мембраны - это частицы коронавируса, которые пытаются заразить цитоплазму клетки.
На третьей фотографии видно, как вирусные частицы выглядят после проникновения в клетку и репликации внутри нее. Это заметно на белом круге в левом нижнем углу.