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Как частицы коронавируса заражают организм

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  • 12.04.2020, 17:54
  • 6,925
Как частицы коронавируса заражают организм

Появились уникальные фото, снятые микроскопом.

Исследовательский центр "Фонд Освальдо Круза" в Латинской Америке показал детальные фото момента заражения клетки здорового организма смертельным коронавирусом, пишет apostrophe.ua.

Фотографии удалось сделать благодаря просвечивающемуся электронному микроскопу во время исследований вирусной репликации SARS-CoV-2.

На первой фотографии можно рассмотреть темный круг в центре - это вирусная частица, которая "проминает" клеточную мембрану.

На втором снимке темные пятна вдоль мембраны - это частицы коронавируса, которые пытаются заразить цитоплазму клетки.

На третьей фотографии видно, как вирусные частицы выглядят после проникновения в клетку и репликации внутри нее. Это заметно на белом круге в левом нижнем углу.


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