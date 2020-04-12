Под Гомелем изолировали полтора десятка медиков 1 12.04.2020, 19:34

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Чрезвычайная ситуация случилась в райцентре Октябрьский Гомельской области.

У четырех медиков, врачей и медсестер местной районной больницы обнаружили COVID-19.

Их отправили в Гомельскую областную инфекционную больницу. Контактами первого уровня стали коллеги заболевших — местный врачебный персонал. Их положили на карантин в своей же больнице. На домашней изоляции находится и руководитель больницы.

Как подтвердил журналисту «Народной Воли» государственный санитарный врач Октябрьского района Олег Лукьяненко, всего изолировано полтора десятка местных медиков.

Все это осложнило оказание медицинской помощи местному населению. В Октябрьскую ЦРБ срочно командировали анестезиолога-реаниматолога из Речицы и двух врачей-интернов общей практики из Гомеля.

Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова сообщила, что врач из Октябрьского был на учебе в Минске. Вероятнее всего, он и привез коронавирус.