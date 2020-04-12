закрыть
12 апреля 2020, воскресенье, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Под Гомелем изолировали полтора десятка медиков

1
  • 12.04.2020, 19:34
  • 1,272
Под Гомелем изолировали полтора десятка медиков

Чрезвычайная ситуация случилась в райцентре Октябрьский Гомельской области.

У четырех медиков, врачей и медсестер местной районной больницы обнаружили COVID-19.

Их отправили в Гомельскую областную инфекционную больницу. Контактами первого уровня стали коллеги заболевших — местный врачебный персонал. Их положили на карантин в своей же больнице. На домашней изоляции находится и руководитель больницы.

Как подтвердил журналисту «Народной Воли» государственный санитарный врач Октябрьского района Олег Лукьяненко, всего изолировано полтора десятка местных медиков.

Все это осложнило оказание медицинской помощи местному населению. В Октябрьскую ЦРБ срочно командировали анестезиолога-реаниматолога из Речицы и двух врачей-интернов общей практики из Гомеля.

Пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова сообщила, что врач из Октябрьского был на учебе в Минске. Вероятнее всего, он и привез коронавирус.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип