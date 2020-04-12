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«Везем домой COVID-19»: Минкомсвязи РФ завело телеграм-канал для возвращения россиян из-за границы

  • 12.04.2020, 21:17
  • 3,174
«Везем домой COVID-19»: Минкомсвязи РФ завело телеграм-канал для возвращения россиян из-за границы

Чиновники отличились.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ очень активно пользуется Telegram — несмотря на то, что подведомственный ему Роскомнадзор уже который год (безуспешно) блокирует мессенджер Павла Дурова в России, meduza.io.

Например, сейчас через телеграм ведомство связывается с россиянами, застрявшими за рубежом из-за пандемии коронавируса, и координирует работу по их возвращению на родину.

Для этого созданы несколько телеграм-каналов: для организации рейсов в Москву из Анталии, Бангкока, Гоа, Токио и так далее. Как писала «Русская служба Би-би-си», министр связи Максут Шадаев даже сам общался с пользователями в телеграме и формировал списки граждан для возвращения с Пхукета.

11 апреля российское министерство объявило в твиттере, что заводит еще один общий телеграм-канал, где будет собирать информацию обо всех вывозных рейсах для граждан России. Его назвали @vezemdomoy_covid19. И пользователи, конечно, не смогли пройти мимо такого названия, которое можно прочитать как «Везем домой COVID-19».

Под твитом министерства принялись шутить в духе:

Мальчик, масочку надень ! Мы covid 19 домой везем!

Федеральная программа «COVID-19 в каждый дом»

Не везите, подумойте!

Covid-19: Вези меня мразь, меня люди ждут!

В итоге на следующий день Минкомсвязь просто удалила твит, а канал переименовала в @vezemdomoy_rf. Сейчас на него подписаны почти пять тысяч человек. Россияне, которым надо вернуться на родину, действительно могут найти там актуальную информацию по рейсам.


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