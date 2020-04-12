Страны ОПЕК+ согласовали сделку о сокращении нефтедобычи 12.04.2020, 21:52

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После вступления соглашения в силу мировая нефтедобыча должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие нефтедобывающие страны, которые входят в неформальную группу ОПЕК+, согласовали сделку о снижении мировой нефтедобычи в ближайшие два года. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод — gordonua.com) со ссылкой на источники.

После вступления соглашения в силу уровень добычи нефти в течение мая – июня 2020 года должен сократиться на 9,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 10% мировой нефтедобычи.

Предварительными договоренностями также было предусмотрено последующее снижение добычи на 8 млн (с 1 июля 2020 года) и на 6 млн баррелей в сутки (с 1 января 2021-го до мая 2022-го).

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало "Радио Свобода", Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ "полностью лишенными правды".

Также переговоры осложнялись позицией Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки. В итоге Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей, снижение еще на 250 тыс. баррелей вместо Мексики обеспечат США, хотя антимонопольное законодательство Штатов прямо запрещает американским компаниям вступать в картели, занимающиеся регулированием цен.