У сотрудницы Национального аэропорта «Минск» нашли коронавирус 1 12.04.2020, 22:28

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Симптомы есть у многих сотрудников аэропорта, но тесты им не делают.

Коронавирус подтвержден у сотрудницы Национального аэропорта «Минск». Об этом телеграмм-каналу «Баста» сообщили несколько не связанных между собой источников.

- Национальный аэропорт «Минск». У уборщицы аэровокзального комплекса подтвержден короновирус. У многих сотрудников симптомы «короны». Им тесты не делают, - пишет читатель.

- У уборщицы аэропорта обнаружен коронавирус. Она живет в деревне Жажелка Смолевичского района, - сообщает еще один подписчик канала.

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