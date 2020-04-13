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В Китае назвали сроки начала второй волны пандемии COVID-19

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  • 13.04.2020, 11:23
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В Китае назвали сроки начала второй волны пандемии COVID-19

Математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету.

В ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, которая окажется значительно слабее. Об этом сказал директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Sina в понедельник, 13 апреля.

"Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре", – сказал он и добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах.

Вэньхун предположил, что вторая волна пандемии странам Африки и Южной Америки будет очень сложно пережить зиму из-за слаборазвитой медицины.

Также стало известно, что власти Китая разрешили клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Как сообщает издание Пэнпай, она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний.

"Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая", – говорится в сообщении.

Испытания будут проводиться рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. Цель исследований заключается в оценке безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет.


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