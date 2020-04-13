Опрос: кто лидирует в гонке на пост мэра Киева 1 13.04.2020, 14:25

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Украинские социологи опубликовали данные опроса.

38% киевлян готовы подержать нынешнего мэра cтолицы Украины Виталия Кличко, если бы местные выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, пишет «Новое время».

Других кандидатов, среди которых нардеп Александр Ткаченко и шоумен Сергей Притула, поддержали бы менее 10% опрошенных.

Не определились с выбором около четверти респондентов.

При условии проведения второго тура выборов городского головы Киева, Кличко победил бы всех своих оппонентов.

Так, в паре с Александром Ткаченко нынешнего мэра Киева готовы поддержать 47% опрошенных, а кандидата от партии Слуга народа — 18%. В паре с Сергеем Притулою — 48% против 20%.

Опрос проводился с 4 по 7 апреля. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.