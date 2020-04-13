закрыть
13 апреля 2020, понедельник, 16:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Опрос: кто лидирует в гонке на пост мэра Киева

1
  • 13.04.2020, 14:25
  • 2,642
Опрос: кто лидирует в гонке на пост мэра Киева

Украинские социологи опубликовали данные опроса.

38% киевлян готовы подержать нынешнего мэра cтолицы Украины Виталия Кличко, если бы местные выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, пишет «Новое время».

Других кандидатов, среди которых нардеп Александр Ткаченко и шоумен Сергей Притула, поддержали бы менее 10% опрошенных.

Не определились с выбором около четверти респондентов.

При условии проведения второго тура выборов городского головы Киева, Кличко победил бы всех своих оппонентов.

Так, в паре с Александром Ткаченко нынешнего мэра Киева готовы поддержать 47% опрошенных, а кандидата от партии Слуга народа — 18%. В паре с Сергеем Притулою — 48% против 20%.

Опрос проводился с 4 по 7 апреля. Было опрошено 2000 человек методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


популярное за неделю

Мнение

Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону
Виновные в незаконном удержании власти ответят по закону Павел Северинец
Окно
Окно Ольга Токарчук
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное
Глава миссии ВОЗ сумел высказать главное Андрей Санников
Этой власти маска не поможет
Этой власти маска не поможет Владимир Халип