Виктор Марчик: Лукашенко нужно отправить в отставку как можно скорее 11 13.04.2020, 14:27

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ВИКТОР МАРЧИК

Поведение диктатора окончательно убедило в этом белорусов.

Активист «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, какие настроения у жителей города во время эпидемии коронавируса:

- У нас не признают, что есть случаи коронавируса, но в то же время есть заболевшие с пневмонией. Поэтому у нас уже люди что-то поняли и начали ходить в масках.

Те, кто может, уходят на самоизоляцию. Те, кто вынужден работать, стараются как-то защититься. Ну как у нас защититься? Вот даже сейчас в продовольственных магазинах появились маски по 94 копейки, но извините, эти маски такого качества… Слов нет. Это не защита, посмешище просто!

Люди понимают, что эта власть трудно признает свои ошибки и не хочет вводить карантин. Но белорусы недовольны тем, как публично, даже по телевизору, Лукашенко и его чиновники смеются над этой проблемой. Мы тут живем, всем страшно за близких и себя, а им – смешно. Поэтому люди очень злые. Теперь даже у нас, в Слониме, те, кто раньше говорил, что Лукашенко не такой уж и плохой правитель, уже плюются от этого. Этому во многом поспособствовала ситуация с коронавирусом, когда люди увидели, как на самом деле власти относятся к народу. Поведение Лукашенко во время пандемии окончательно убедило белорусов в том, что его нужно отправить в отставку как можно скорее.