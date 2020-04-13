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Repubblica: Россияне предлагают итальянцам по 200 евро за хороший комментарий о Путине

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  • 13.04.2020, 14:46
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Repubblica: Россияне предлагают итальянцам по 200 евро за хороший комментарий о Путине
Фото: Reuters

В целях пропаганды, Кремль начал кампанию подкупа итальянцев.

Через популярный мессенджер WhatsApp распространяется рассылка сообщений с предложением рядовым итальянцам получить 200 евро за хороший видео комментарий о Путине, России и российской "помощи" Италии, сообщает Repubblica (перевод - zn.ua).

По информации СМИ, Москва пытается улучшить запятнанный имидж путинской России, для этого она использует социальные сети и фейковые спонтанные видео.

Журналисты выяснили, что в кремлевской пропагандистской кампании участвуют некоторые русские, живущие в Италии. Координирует эту кампанию некое "российское средство информации".

Русским жителям Италии предложено отправлять своим итальянским знакомым и друзьям предложение записать положительный видео комментарий и разместить его в Twitter, Facebook и Instagram.

Итальянцев просят "сказать что-то хорошее" о российской "помощи" и Путине на фоне скандала связанного с отправкой Москвой в Италию военных вирусологов под видом гуманитарной помощи.

Выяснилось, что на самом деле под видом помощи Италии Кремль организовал масштабную шпионскую операцию. СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны, и это не более чем просто предлог попасть российским военным в страну.

Repubblica связалась с одной девушкой, которая разместила положительный отзыв о российской "помощи" и Путине в популярной среди молодежи соцсети TikTok. Девушка объяснила, что её попросил записать это видео её хороший друг и что ему предлагали за это 200 евро.

Издание пишет, что итальянская разведка заметила необычную активность в Твиттере после приземления в Италии самолетов с российской "помощью". Тогда в соцсети резко увеличилось количество постов с одним и тем же рефреном: "итальянцы благодарят Путина", "в отличие от Евросоюза нам помогает Россия"", "именно русские нам помогли" и пр.

Журналисты обратились в российское посольство с просьбой прокомментировать информацию о денежном вознаграждении за позитивный комментарий о Путине. Ожидаемо, что в посольстве России бурно возмутились, заявив, что "России не нужно признание за деньги".


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