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15 городов Европы получили статус «творческих»

  • 13.04.2020, 14:57
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15 городов Европы получили статус «творческих»

Все они таким образом присоединились к Сети творческих городов.

Новые европейские члены этой сети находятся в 10 странах: по два города было отмечено во Франции (Ангулем и Мец), Италии (Бергамо и Биелла), Португалии (Калдаш-да-Раинья и Лейрия), Германии (Потсдам и Карлсруэ) и Испании (Вальядолид и Ллирия); по одному — в Финляндии (Кухмо), Венгрии (Веспрем), Дании (Виборг), Эстонии (Вильянди) и Польше (Вроцлав), сообщает «Европульс».

Эти города добились успехов по одному из 6 направлений, выделенных ЮНЕСКО: в литературе, гастрономии, декоративно-прикладном искусстве, музыке, кино и медиа-искусстве (помимо этого ЮНЕСКО отмечает города в сфере дизайна). Так, Потсдам получил свой статус за успехи в области кинематографии – в городе находится старейшая из крупномасштабных киностудий мира «Бабельсберг».

Сеть творческих городов ЮНЕСКО объединяет города, в основе развития которых лежит то или иное направление искусства – зачастую это отображено в планах развития города.

Вместе с 15 городами Евросоюза к Сети творческих городов присоединился еще 51 город, два из них – представители России (Казань, отмеченная по линии музыки, и Каргополь – за декоративно-прикладное искусство).

ЮНЕСКО присваивает статус творческих городов с 2004 года, сейчас эта сеть объединяет 246 городов, больше 50 из которых находится в странах Евросоюза.


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