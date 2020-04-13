Офицеры, вспомните слова присяги, спасайте Беларусь и белорусов 13 13.04.2020, 15:14

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Фото: Thinktanks.by

Сейчас у многих надежда только на армию.

На YouTube-канале "Обратный отсчет" появилось новое видео, посвященное тематике коронавируса в Беларуси, пишет Telegram-канал "Баста!".

- Речь сегодня идет уже не об уровне жизни, а о том, насколько власть ценит наши жизни, - говорит автор видео. - Им плевать на нас. Да, это тяжело признать, но это горькая правда. Только вдумайтесь: в Докшицком районе более 200 пациентов с пневмонией. Центральная районная больница в Докшицах и больница в Бегомле (Докшицкий район) заполнены пациентами с "пневмонией". Зараженных возят в соседние райцентры. Докшицкий район это 23 500 жителей. Если это не остановить цифра продолжат расти. Болеет в тяжёлой форме болеет уже каждый сотый. Через неделю в Беларуси будут болеть в тяжёлой форме под 100 тысяч человек одновременно. Остановить это можно только жесткими, решительными мерами. Каждый день промедления лишь приближает катастрофу.

Доверия к власти у людей уже нет. Зайдите на любой стрим Министерства здравоохранения и посмотрите, как там люди требуют карантина, почитайте, что пишут в адрес лжецов-чиновников.

Сейчас у многих надежда только на армию. Не раз в белорусской истории военные предотвращали катастрофу, принимая меры для спасения людей в условиях паралича власти. Сегодня как раз такой момент. Офицеры, вспомните слова присяги, спасайте Беларусь и белорусов.

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